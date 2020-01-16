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Возьмите картошку, смешайте с сыром и чесноком и поставьте в духовку. Все, шикарный ужин готов!

 Если вы не раз делали аппетитные драники по рецепту бабушки, а также любите готовить зразы под соусом, то вам непременно понравится рецепт следующего вкусного и сытного блюда. Этой картофельной запеканкой можно накормить всю семью. Ее можно подать как гарнир или основное блюдо. Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на 4 порции.

Вам понадобятся:

  • сыр твердых сортов (натрите его на мелкой терке и разделите на две одинаковые части) — 100 г.;
  • картофель среднего размера (промойте его, очистите и тоже натрите на мелкой терке) — 6 клубней;
  • куриные яйца и зубчики очищенного чеснока — по 2 штуки того и другого;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • пучок зелени;
  • соль и молотый черный перец — по вкусу.

Порядок приготовления:

  • Смешайте вместе 1 куриное яйцо, половину сыра, майонез, измельченный чеснок.
  • Добавьте в эту смесь картофель и снова перемешайте. Добавьте по вкусу соль и перец.
  • Сделайте начинку из оставшейся половины сыра, еще 1 куриного яйца и мелко нарезанной зелени.
  • Смажьте форму для выпекания растительным маслом. Выложите на нее картофельную смесь.
  • Сверху распределите начинку.
  • Поставьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 40 минут

Волшебное блюдо готово! Приятного аппетита! Поделитесь этим рецептом с друзьями!

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