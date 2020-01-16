Возьмите картошку, смешайте с сыром и чесноком и поставьте в духовку. Все, шикарный ужин готов!

Если вы не раз делали аппетитные драники по рецепту бабушки, а также любите готовить зразы под соусом, то вам непременно понравится рецепт следующего вкусного и сытного блюда. Этой картофельной запеканкой можно накормить всю семью. Ее можно подать как гарнир или основное блюдо. Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на 4 порции.
Вам понадобятся:
- сыр твердых сортов (натрите его на мелкой терке и разделите на две одинаковые части) — 100 г.;
- картофель среднего размера (промойте его, очистите и тоже натрите на мелкой терке) — 6 клубней;
- куриные яйца и зубчики очищенного чеснока — по 2 штуки того и другого;
- майонез — 4 ст. л.;
- пучок зелени;
- соль и молотый черный перец — по вкусу.
Порядок приготовления:
- Смешайте вместе 1 куриное яйцо, половину сыра, майонез, измельченный чеснок.
- Добавьте в эту смесь картофель и снова перемешайте. Добавьте по вкусу соль и перец.
- Сделайте начинку из оставшейся половины сыра, еще 1 куриного яйца и мелко нарезанной зелени.
- Смажьте форму для выпекания растительным маслом. Выложите на нее картофельную смесь.
- Сверху распределите начинку.
- Поставьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 40 минут
Волшебное блюдо готово! Приятного аппетита! Поделитесь этим рецептом с друзьями!
Последние комментарии