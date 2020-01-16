Возьмите картошку, смешайте с сыром и чесноком и поставьте в духовку. Все, шикарный ужин готов!

Если вы не раз делали аппетитные драники по рецепту бабушки, а также любите готовить зразы под соусом, то вам непременно понравится рецепт следующего вкусного и сытного блюда. Этой картофельной запеканкой можно накормить всю семью. Ее можно подать как гарнир или основное блюдо. Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на 4 порции.

Вам понадобятся: сыр твердых сортов (натрите его на мелкой терке и разделите на две одинаковые части) — 100 г.;

картофель среднего размера (промойте его, очистите и тоже натрите на мелкой терке) — 6 клубней;

куриные яйца и зубчики очищенного чеснока — по 2 штуки того и другого;

майонез — 4 ст. л.;

пучок зелени;

соль и молотый черный перец — по вкусу. Порядок приготовления: Смешайте вместе 1 куриное яйцо, половину сыра, майонез, измельченный чеснок.



Добавьте в эту смесь картофель и снова перемешайте. Добавьте по вкусу соль и перец.

Сделайте начинку из оставшейся половины сыра, еще 1 куриного яйца и мелко нарезанной зелени.

Смажьте форму для выпекания растительным маслом. Выложите на нее картофельную смесь.



Сверху распределите начинку.

Поставьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 40 минут

Волшебное блюдо готово! Приятного аппетита! Поделитесь этим рецептом с друзьями! Источник